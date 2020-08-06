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Происшествия

Инцидент с пьянкой и дебошем в поезде Харьков — Ужгород получил продолжение (видео)

14:07 6 августа 2020
Поезд

После того, как с поезда Харьков — Ужгород сняли нескольких пьяных мужчин, устроивших дебош, угрожавших проводнице и начальнику поезда, на троих собутыльников составили админпротоколы.

Как сообщают в Национальной полиции, одного из нарушителей порядка сняли с поезда в Полтаве, двоих — в Лубнах.

«На троих нарушителей составлены административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Укрзалізниці» после избиения и попытки изнасилования в поезде ведущей Анастасии Луговой заявили, что уволят нескольких сотрудников компании. В том числе, проводника вагона и начальника поезда.

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