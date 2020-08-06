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Происшествия

На Прикарпатье люди перекрыли дорогу, образовалась пробка (фото, видео)

16:48 6 августа 2020
протест

В Ивано-Франковской области люди вышли на акцию протеста из-за плохого состояния дорог. Ранее блокировали международную трассу под Черновцами, требуя ее ремонта.

6 августа жители Богородчанского района перекрыли дорогу на Гуту у поворота на Глыбовку, передает «Ратуша».

Для охраны общественного порядка на трассе регионального значения Р-38 Богородчаны-Гута привлечено 10 полицейских, сообщили в областном главке полиции.

Около сотни селян непрерывно ходят по пешеходному переходу. Они требуют ремонта дорог в селах Росильна и Космач.

На месте уже образовался затор. Пропускают только машины «скорой помощи» и пожарных.

В полиции сообщили, что протестующих около 30 человек. На трассе Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Львов выставлен пост для того, чтобы информировать водителей об объезде.

Напомним, в 2020 году в Украине планируется отремонтировать более 6500 км дорог. Национальная программа «Велике будівництво», инициатором которой выступил президент Владимир Зеленский, стартовала в Украине 1 марта.

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