Жестокое убийство девушки на Черниговщине: полицейские задержали подозреваемого (фото)

В четверг, 6 августа, полиция задержала мужчину, которого подозревает в убийстве 23-летней жительницы села Семеновка, находящегося в Черниговской области, Юлии Строкиной.

Об этом Громадському сообщила пресс-секретарь полиции Черниговской области Юлия Ковтун. По ее словам, правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 23-летней девушки в Семеновке. Это мужчина — 1994 года рождения, ориентирование по его розыску полиция обнародовала накануне.

Девушку обнаружили в ночь с 25-го на 26 июля в 100 метрах от собственного дома — у нее было перерезано горло. Девушку госпитализировали, она скончалась в больнице от кровопотери.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в том же селе Семеновка собаки растерзали старушку.

ФОТО: со страницы Владимира Нидзельского в Facebook

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