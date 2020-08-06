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Не явился в суд: в Киеве разыскивают подозреваемого в изнасиловании (фото)
Мужчина, которому следователи объявили о подозрении в изнасиловании, не явился на судебное заседание в Киеве для избрания ему меры пресечения. Ранее в Николаеве насильник 12-летней девочки получил 11 лет тюрьмы.
Изнасилование в столице произошло в начале августа текущего года. В полицию обратилась 25-летняя девушка с заявлением о том, что в подвальном помещении на улице Сретенской ее изнасиловал неизвестный мужчина.
Полиции удалось оперативно установить личность предполагаемого подозреваемого и задержать его. Им оказался 24-летний уроженец Донецкой области:
«Мы выяснили, что потерпевшая ждала такси, как вдруг к ней подбежал неизвестный и ударил. Затем затащил ее в подвальное помещение заброшенной здания, где изнасиловал, а затем скрылся с места преступления. Мы открыли уголовное производство по части первой статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Фигуранту сообщили о подозрении, но он не явился на судебное заседание для избрания меры пресечения», — говорится в сообщении полиции.
Приметы правонарушителя: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы длинные светлого цвета. Характерной приметой является татуировка в виде двух точек в лобной области.
При наличии информации о его местонахождении, полиция просит сообщить по телефону (063) 482−73−00 или по спецлинии 102.
Напомним, на Сумщине известный фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку. А банда подростков на Сумщине на протяжении нескольких месяцев издевалась над 7-летним мальчиком.
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