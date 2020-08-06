Разбил стекло и угрожал ножом: пассажир устроил дебош в поезде Ровно – Николаев (фото)

В ночном скором поезде сообщением Ровно — Киев — Николаев агрессивный пассажир в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло и угрожал пассажирам и полиции охраны ножом. В Полтавской области полиция сняла с поезда пятерых дебоширов.

Правоохранители, к которым обратился проводник поезда № 122 с жалобой на неадекватного пассажира, сразу обратили внимание на нетрезвого мужчину с порезами на руках.



Беседуя с полицейским, мужчина продолжал вести себя агрессивно, высказывал обиды к присутствующим, а потом достал нож, сообщили в Нацполиции.

Чтобы не допустить трагических последствий и возможные жертвы, копы надели на дебошира наручники, а затем передали следственно-оперативной группе полицейских Черкасской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшном случае в поезде Мариуполь — Киев, где мужчина напал на телеведущую Анастасию Луговую, избил ее и попытался изнасиловать. После этого нападения в «Укрзалізниці» заявили об увольнении ряда сотрудников компании, которые допустили подобное ЧП.







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