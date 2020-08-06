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Стерненко смягчили меру пресечения

21:57 6 августа 2020
Стерненко

Одесскому активисту Сергею Стерненко изменили меру пресечения — домашний арест изменили на ночной домашний арест до 21 сентября.

По новым правилам, активист должен находиться дома с 9 часов вечера до 6 часов утра. Об этом активист сообщил в своем Telegram -канале.

Решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Напомним, Стерненко подозревают в умышленном убийстве и решением суда отправили под домашний арест на 60 суток. События, о которых идет речь в деле, происходили еще в 2018 году. Тогда на активиста совершили нападение в Одессе, он ранил одного из напавших, а мужчина скончался. Стерненко настаивает, что случай должен быть квалифицирован как необходимая самооборона. Генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что речь идет об умышленном убийстве.

ФОТО: bykvu.com

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