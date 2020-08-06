Обманывали клиентов банков: в Киеве и Днепре разоблачили деятельность «черных» сall-центров

Следователи Нацполиции и СБУ заблокировали деятельность «черных» сall-центров в Киеве и Днепре, с помощью которых мошенники обманывали клиентов банков. Ранее подобный центр правоохранители разоблачили в Одессе.

Телефонные мошенники в Киеве и Днепре под видом банковских работников обманывали клиентов различных банков.

Как сообщили в столичной прокуратуре, преступная группа использовала незаконно полученные клиентские базы украинских и иностранных финансовых учреждений с целью снятия средств со счетов вкладчиков.

По указанию организаторов, операторы этих сall-центров осуществляли смс-рассылку о якобы несанкционированном входе в личный кабинет клиента банка. После этого, представляясь сотрудниками банка, операторы звонили потенциальным потерпевшим, входили к ним в доверие и получали данные об их банковских картах. Используя эту информацию, злоумышленники снимали средства с банковских карточек потерпевших и переводили их на подконтрольные организаторам расчетные счета.

По данным следствия, в схеме были задействованы около 300 человек. Сумма причиненного ущерба и круг потерпевших устанавливаются.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства участников преступной схемы и по адресам расположения сall-центров. Изъято техническое оборудование, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в июне контрразведчики СБУ в Северодонецке Луганской области блокировали работу нелегального call-центра, который обслуживал несколько ведущих российских операторов мобильной связи и одну из торговых сетей страны-агрессора.

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