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Обманывали клиентов банков: в Киеве и Днепре разоблачили деятельность «черных» сall-центров
Следователи Нацполиции и СБУ заблокировали деятельность «черных» сall-центров в Киеве и Днепре, с помощью которых мошенники обманывали клиентов банков. Ранее подобный центр правоохранители разоблачили в Одессе.
Телефонные мошенники в Киеве и Днепре под видом банковских работников обманывали клиентов различных банков.
Как сообщили в столичной прокуратуре, преступная группа использовала незаконно полученные клиентские базы украинских и иностранных финансовых учреждений с целью снятия средств со счетов вкладчиков.
По указанию организаторов, операторы этих сall-центров осуществляли смс-рассылку о якобы несанкционированном входе в личный кабинет клиента банка. После этого, представляясь сотрудниками банка, операторы звонили потенциальным потерпевшим, входили к ним в доверие и получали данные об их банковских картах. Используя эту информацию, злоумышленники снимали средства с банковских карточек потерпевших и переводили их на подконтрольные организаторам расчетные счета.
По данным следствия, в схеме были задействованы около 300 человек. Сумма причиненного ущерба и круг потерпевших устанавливаются.
Правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства участников преступной схемы и по адресам расположения сall-центров. Изъято техническое оборудование, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, в июне контрразведчики СБУ в Северодонецке Луганской области блокировали работу нелегального call-центра, который обслуживал несколько ведущих российских операторов мобильной связи и одну из торговых сетей страны-агрессора.29
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