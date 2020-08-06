На Львовщине депутат ударил женщину в лицо: видео инцидента попало в сеть

Депутат Сколевского райсовета Львовской области Степан Цмоканич ударил женщину по лицу. В Краматорске за подобные действия суд вынес приговор мужчине-обидчику.

Известно, что пострадавшая уже написала заявление в полицию, ей назначили судебно-медицинскую экспертизу, передает ZAXID.NET.

Конфликт случился во вторник, 4 августа. Видео снял и опубликовал в Facebook 6 августа очевидец Макс Мадоф.

На ролике видно, как депутат с голым торсом о чем-то спорит с женщиной, а затем наносит ей удар в лицо, после чего женщина падает на землю.

После этого Степан Цмоканич напал и на мужчину, который снимал конфликт на камеру.

По информации издания, Степану Цмоканичу 48 лет. В 2014 году он баллотировался в Верховную Раду от «Батьківщини», но не прошел на выборах. В 2015 году он стал депутатом Сколевского райсовета и руководителем местной организации «Батьківщини». Цмоканич и.о. директора Сколевского военного лесхоза и директор частного предприятия «Карпатбуд-Сервис».

Правоохранители открыли на него уголовное производство. В случае доказательства вины, депутат заплатит 850 гривен штрафа.

Напомним, в Днепре неравнодушные люди наказали мужчину, жестоко избившего женщину в маршрутке.

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