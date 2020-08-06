Поймали на "горячем": в Харькове на крупной взятке задержан чиновник ОГА

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору одного из департаментов Харьковской областной государственной администрации. Ранее сообщалось о задержании в Киеве вымогательницы, обещавшую «повлиять» на руководство АМКУ «всего» за 4 миллиона гривен.

О выборе меры пресечения сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В сообщении правоохранители отметили, что судья частично удовлетворил ходатайство прокурора и применил к чиновнику Харьковской ОГА меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 630,6 тысяч гривен.

По данным следствия, чиновник, который в прошлом занимал должность в управлении ТЭК Харьковской области, обещал предпринимателю подключить электроустановки его компании к электросетям.

За присоединения электроустановки полагалась взятка в размере 2200 грн за каждый из 600 кВт мощностей.

Задержали взяточника при получении 1,32 миллиона гривен «подношения».

«6 августа 2020 под процессуальным руководством прокуроров САП детективы Национального бюро сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15 ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 УК Украины», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главу Фонда госимущества пытались подкупить взяткой в 800 тысяч долларов.

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