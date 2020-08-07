27.53 / 27.78 32.32 / 32.85
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Польше при загадочных обстоятельствах погиб украинец

9:55 7 августа 2020
железная дорога

В конце июля в Польше, в Великопольском воеводстве, недалеко от города Конин нашли тело погибшего украинца и рядом его документы. Ранее в Польше погиб украинский заробитчанин, работавший на строительстве во Вроцлаве.

Украинца вблизи Конина нашли 25 июля, когда пожарные-добровольцы из гмины Ґолина наткнулись на документы, лежавшие вблизи железнодорожных путей. Вокруг был ощутимый трупный запах. На мертвое тело случайно наткнулись при осмотре кустов недалеко от железнодорожной станции Сплаве, передает «Польское радио».

Человек, тело которого обнаружили, был одет в нижнее белье, а вблизи тела нашли части одежды и дорожную сумку.

По информации Окружной прокуратуры в Конине, разложение обнаруженных останков было настолько сильным, что в ходе проведенного вскрытия не удалось выяснить непосредственную причину смерти мужчины.

В прокуратуре сообщили, пишет издание, что эксперт исключил участие третьих лиц. По его версии, вероятной причиной смерти стало переохлаждение тела.

По информации польских СМИ, обнаруженные останки документов принадлежат гражданину Украины, который приехал в Польшу в первой половине июля. Мужчина находился на карантине в одном из населенных пунктов в Шамотульском повете, примерно в 130 км от места обнаружения останков. Последний раз полиция подтвердила, что мужчина был в месте отбывания карантина четыре дня до обнаружения тела. Во время последующего контроля украинца уже не застали дома.

Полиция проведет дополнительный тест ДНК, чтобы окончательно идентифицировать погибшего.

Напомним, ранее в Лодзинском воеводстве Польши нашли мертвыми двух украинцев — их тела обнаружили в холодильнике для хранения фруктов.








138

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

скорая

Снова антирекорд: в Украине за сутки выявили почти 1500 новых случаев коронавируса

Задержание наемников ЧВК Вагнера под Минском

Путинские пропагандисты отличились «сенсацией» о якобы причастности Украины к прибытию «вагнеровцев» в Беларусь

Судно в порту Южный и селитра под открытым небом

В порту под Одессой лежит под открытым небом в 4 раза больше нитрата аммония, чем было в Бейруте (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер