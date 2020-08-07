СБУ разоблачила бывшего военного, пытавшегося расшатать ситуацию в Украине (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Сумах антиукраинского интернет-провокатора, который через социальные сети призывал к нарушению территориальной целостности Украины. В конце июля СБУ пресекла преступную схему по раздаче соцвыплат из украинского бюджета боевикам «ДНР».

По данным СБУ, бывший украинский военный после отставки, нарушив присягу, призывал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушения режима тишины на линии разграничения на Донбассе.

Деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети.

Во время обысков у отставника правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Его действия квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, на днях на Донетчине задержали боевика батальона «Восток», воевавшего в районе Донецкого аэропорта.

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