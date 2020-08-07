27.53 / 27.78 32.32 / 32.85
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

СБУ разоблачила бывшего военного, пытавшегося расшатать ситуацию в Украине (фото)

10:20 7 августа 2020
мужчина

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Сумах антиукраинского интернет-провокатора, который через социальные сети призывал к нарушению территориальной целостности Украины. В конце июля СБУ пресекла преступную схему по раздаче соцвыплат из украинского бюджета боевикам «ДНР».

По данным СБУ, бывший украинский военный после отставки, нарушив присягу, призывал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушения режима тишины на линии разграничения на Донбассе.

Деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети.

Во время обысков у отставника правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Его действия квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, на днях на Донетчине задержали боевика батальона «Восток», воевавшего в районе Донецкого аэропорта.

251

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

в больнице

Стала известна причина всплеска коронавируса в Киеве

Виктор ПАвлик с сыном Павликом

Младший сын Виктора Павлика умер от рака

мужчина

СБУ разоблачила бывшего военного, пытавшегося расшатать ситуацию в Украине (фото)

Фронтовой пес Афган

Украинский Хатико: потерявшийся по дороге в ООС пес полгода ждал на вокзале возвращения бойцов (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер