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Происшествия

Пьяный безбилетник пытался задушить проводника в поезде Харьков – Рахов (видео)

11:08 7 августа 2020
Мужчина с телефоном

В Украине новое ЧП на железной дороге: после того, как мужчина без билета проник в вагон и избил ведущую Анастасию Луговую, «безбилетник» напал на проводника.

Как сообщает «Харьков 1564», инцидент произошел в поезде Харьков — Рахов. «Неприятная поездка ожидала железнодорожников, обслуживавших рейс Харьков — Рахов. На одной из станций в вагон состава проник мужчина, решивший прокатиться без билета. Учитывая его нетрезвое состояние, появление нового пассажира не осталось без внимания проводников. Однако „заяц“ не сдавался: еле удерживаясь на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Исчерпав все попытки, он решил проявить агрессию — попытался задушить одного из проводников», — говорится в комментарии к видео.

Агрессивного пассажира задержала полиция, прибывшая на вызов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на троих пассажиров поезда Харьков — Ужгород составили админпротоколы за пьянку и угрозу проводнику и начальнику бригады. Нескольких человек ссадили по пути следования поезда.

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