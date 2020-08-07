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- 11:08 Пьяный безбилетник пытался задушить проводника в поезде Харьков – Рахов
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Пьяный безбилетник пытался задушить проводника в поезде Харьков – Рахов (видео)
В Украине новое ЧП на железной дороге: после того, как мужчина без билета проник в вагон и избил ведущую Анастасию Луговую, «безбилетник» напал на проводника.
Как сообщает «Харьков 1564», инцидент произошел в поезде Харьков — Рахов. «Неприятная поездка ожидала железнодорожников, обслуживавших рейс Харьков — Рахов. На одной из станций в вагон состава проник мужчина, решивший прокатиться без билета. Учитывая его нетрезвое состояние, появление нового пассажира не осталось без внимания проводников. Однако „заяц“ не сдавался: еле удерживаясь на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Исчерпав все попытки, он решил проявить агрессию — попытался задушить одного из проводников», — говорится в комментарии к видео.
Агрессивного пассажира задержала полиция, прибывшая на вызов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на троих пассажиров поезда Харьков — Ужгород составили админпротоколы за пьянку и угрозу проводнику и начальнику бригады. Нескольких человек ссадили по пути следования поезда.413
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»
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