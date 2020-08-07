В заповеднике под Одессой градом убило сотни птиц (фото)

После разыгравшейся непогоды в Татарбунарском районе на юге Одесской области в национальном природном парке (НПП) «Тузловские лиманы» погибли около 300 птиц, в том числе 11 аистов. Ливень с градом был еще 31 июля (накануне стихия обрушилась на Хмельнитчину), но о гибели птиц в заповеднике на Одесчине стало известно только сейчас.

Как отмечает доктор биологических наук Иван Русев, научный сотрудник заповедника «Тузловские лиманы», летние ливни и град — не редкость для этих мест, однако стихия такой силы — явление крайне редкое. Были повреждены не только сельхозкультуры, садово-огородные плоды, но и погибли животные — несколько овец, коз, корова, представители дикой фауны.

«О ЧП сообщила нам жительница села Дивизия Елена Староверова. Обследование сотрудниками НПП территории поймы реки Хаджидер совместно с Еленой, а также подсчет трупов птиц, остатков перьев, скелетов, показали, что… погибло 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, три сизоворонки, сотни скворцов, более 50 мелких воробьиных птиц, желтые и белые трясогузки, камышовые овсянки, усатые синицы. С учетом того факта, что погибших и раненых птиц ловили и съедали пернатые и наземные хищники, можно предположить, что только на маленьком участке поймы речки Хаджидер погибло не менее 300 птиц…» — написал в Facebook Иван Русев.

Он отмечает, что двух раненных градом аистов Елена Староверова забрала к себе домой. Одного из них спасти его не удалось. А вот другой выжил, однако ослеп от ударов градин и у него немного нарушена координация.

Выжившего аиста назвали Робинзоном. Он ослеп после удара градом

«Птица очень доверчива и даже не пытается летать. Ест с трудом. Мы назвали его Робинзоном и забрали с собой. Сейчас Робинзон на реабилитации», — сообщает эколог.

Также в селе Дивизия сотрудники заповедника обнаружили скрадок (укрытие) браконьеров, которые незамедлительно воспользовались ситуацией. Скрадок уничтожили.

Браконьерский скрадок в заповеднике уже уничтожили

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что местные «предприниматели» с титушками избили руководителей национального парка «Тузловские лиманы».

Также сообщалось, что в Нижнеднестровском национальном природном парке в Одесской области произошел масштабный пожар.

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