27.53 / 27.76 32.32 / 32.84
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На базе отдыха в курортной Затоке вспыхнул сильный пожар: детали и видео ЧП

11:32 7 августа 2020
Пожар в Затоке

В курортной Затоке (Одесская область), где недавно горели сразу две базы отдыха, возник пожар на территории базы «Голубой огонек».

Как сообщает «Трасса Е-95», горело хозяйственное строение и магазин. Спасателям, оперативно прибывшим на место ЧП, удалось уберечь от огня деревянный жилой корпус.

«Люди не пострадали. Сгорел электрический кабель, который, вероятно, и был причиной пожара», — говорится в комментарии. По информации ресурса, отдыхающие сначала пытались потушить пожар сами, однако им это не удалось. Огонь грозил перекинуться на жилые корпуса и соседнюю базу «Шелковик».

Тем временем издание «Одессит.юа», ссылаясь на слова очевидцев, пишет, что люди слышали «звуки взрывов». Однако в областном ГосЧС информацию о взрывах не подтвердили.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Затоке горело четырехэтажное здание «Апартаменты Затока». Среди причин пожара называли неосторожное обращение с огнем и поджог.

340

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Певица Глюкоза

Глюкозу не пустили в Украину (фото, видео)

Виктор ПАвлик с сыном Павликом

Младший сын Виктора Павлика умер от рака

Арам Арзуманян

Звезда «Скаженого весілля» станет участником нового сезона «Танців з зірками» (видео)

в больнице

Стала известна причина всплеска коронавируса в Киеве

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер