На базе отдыха в курортной Затоке вспыхнул сильный пожар: детали и видео ЧП

В курортной Затоке (Одесская область), где недавно горели сразу две базы отдыха, возник пожар на территории базы «Голубой огонек».

Как сообщает «Трасса Е-95», горело хозяйственное строение и магазин. Спасателям, оперативно прибывшим на место ЧП, удалось уберечь от огня деревянный жилой корпус.

«Люди не пострадали. Сгорел электрический кабель, который, вероятно, и был причиной пожара», — говорится в комментарии. По информации ресурса, отдыхающие сначала пытались потушить пожар сами, однако им это не удалось. Огонь грозил перекинуться на жилые корпуса и соседнюю базу «Шелковик».

Тем временем издание «Одессит.юа», ссылаясь на слова очевидцев, пишет, что люди слышали «звуки взрывов». Однако в областном ГосЧС информацию о взрывах не подтвердили.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Затоке горело четырехэтажное здание «Апартаменты Затока». Среди причин пожара называли неосторожное обращение с огнем и поджог.

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