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Патрульным в Николаеве пришлось принимать роды в авто
В Николаеве патрульные помогли принять роды у женщины, которая не успевала доехать до больницы. А в Ровно копы спасли мужчину, который умирал прямо на улице.
Инцидент в Николаеве произошел 7 августа. Около 8 часов утра к экипажу патрульной полиции подъехала машина с роженицей, которую муж не успевал доставить в больницу.
Старший лейтенант Дмитрий Рака и капитан Андрей Гладченко мгновенно начали действовать. Один из офицеров вызывал «скорую помощь», другой помогал мужу роженицы, предоставив из аптечки все необходимое.
Через несколько минут младенец появился на свет.
А вскоре на место прибыли и медики, которые оказали женщине необходимую помощь и сопроводили маму и ребенка в роддом.
«Желаем родителям сил, мудрости и терпения, а главное — здоровье всей семье. Всегда готовы прийти на помощь», — пишут в полиции Николаевщины.
Напомним, похожий случай в декабре прошлого года произошел в Одессе. Там полицейские помогли доставить в больницу женщину, у которой в машине начались роды.
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