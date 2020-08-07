Патрульным в Николаеве пришлось принимать роды в авто

В Николаеве патрульные помогли принять роды у женщины, которая не успевала доехать до больницы. А в Ровно копы спасли мужчину, который умирал прямо на улице.



Инцидент в Николаеве произошел 7 августа. Около 8 часов утра к экипажу патрульной полиции подъехала машина с роженицей, которую муж не успевал доставить в больницу.

Старший лейтенант Дмитрий Рака и капитан Андрей Гладченко мгновенно начали действовать. Один из офицеров вызывал «скорую помощь», другой помогал мужу роженицы, предоставив из аптечки все необходимое.

Через несколько минут младенец появился на свет.



А вскоре на место прибыли и медики, которые оказали женщине необходимую помощь и сопроводили маму и ребенка в роддом.



«Желаем родителям сил, мудрости и терпения, а главное — здоровье всей семье. Всегда готовы прийти на помощь», — пишут в полиции Николаевщины.

Напомним, похожий случай в декабре прошлого года произошел в Одессе. Там полицейские помогли доставить в больницу женщину, у которой в машине начались роды.









86

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter