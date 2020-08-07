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Происшествия

Помогли неравнодушные люди: в Киеве задержали подозреваемого в изнасиловании

12:56 7 августа 2020
Подозреваемый в изнасиловании

В Киеве задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании, который не явился на судебное заседание по избранию ему меры пресечения.

Как сообщают в полиции Киева, подозреваемого — 24-летнего уроженца Донецкой области — задержали возле станции метро «Лесная».

«Злоумышленника доставили в Шевченковское управление полиции для проведения следственных действий. Следователи готовят ходатайство в суд по избрании меры пресечения подозреваемому», — говорится в сообщении.

Тем временем «Киев Оперативный» добавляет, что подозреваемого в изнасиловании задержали благодаря неравнодушным жителям столицы — люди звонили в полицию и сообщали о передвижениях злоумышленника.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове задержали педофила, который накануне изнасиловал 12-летнего мальчика — ребенок узнал своего обидчика на опознании.

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