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Помогли неравнодушные люди: в Киеве задержали подозреваемого в изнасиловании
В Киеве задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании, который не явился на судебное заседание по избранию ему меры пресечения.
Как сообщают в полиции Киева, подозреваемого — 24-летнего уроженца Донецкой области — задержали возле станции метро «Лесная».
«Злоумышленника доставили в Шевченковское управление полиции для проведения следственных действий. Следователи готовят ходатайство в суд по избрании меры пресечения подозреваемому», — говорится в сообщении.
Тем временем «Киев Оперативный» добавляет, что подозреваемого в изнасиловании задержали благодаря неравнодушным жителям столицы — люди звонили в полицию и сообщали о передвижениях злоумышленника.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове задержали педофила, который накануне изнасиловал 12-летнего мальчика — ребенок узнал своего обидчика на опознании.
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