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В Днепре прохожий ногами избил мужчину на костылях (видео)
В Днепре мужчина жестоко избил инвалида ногами. Ранее в днепровской маршрутке мужчина избил пассажирку.
По информации «Днепровской панорамы», инцидент с мужчиной на коляске произошел 6 августа возле ТРЦ «Дафи».
По словам очевидцев, мужчина на костылях начал обзывать девушку прохожего. Спутник оскорбленной девушки в отместку повалил инвалида на землю и начал избивать ногами.
На ролике видно, что мужчина на костылях кричит и просит обидчика остановиться.
Спутница нападавшего пыталась оттащить обидчика от пострадавшего.
На видео нецензурная лексика
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что депутат райсовета на Львовщине ударил в лицо женщину, после чего она упала на землю. А в Закарпатье мужчина избил парня с ДЦП до реанимации.
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