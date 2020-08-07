В Днепре прохожий ногами избил мужчину на костылях (видео)

В Днепре мужчина жестоко избил инвалида ногами. Ранее в днепровской маршрутке мужчина избил пассажирку.

По информации «Днепровской панорамы», инцидент с мужчиной на коляске произошел 6 августа возле ТРЦ «Дафи».



По словам очевидцев, мужчина на костылях начал обзывать девушку прохожего. Спутник оскорбленной девушки в отместку повалил инвалида на землю и начал избивать ногами.

На ролике видно, что мужчина на костылях кричит и просит обидчика остановиться.

Спутница нападавшего пыталась оттащить обидчика от пострадавшего.

На видео нецензурная лексика

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что депутат райсовета на Львовщине ударил в лицо женщину, после чего она упала на землю. А в Закарпатье мужчина избил парня с ДЦП до реанимации.

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