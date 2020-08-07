Водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку: жуткое происшествие на Львовщине попало на видео

В Дрогобыче Львовской области водитель авто, двигаясь задним ходом, наехал на 4-летнюю девочку. На Виннитчине водитель сбил женщину с ребенком на переходе.

ДТП в Дрогобыче произошло 6 августа около половины седьмого вечера на улице Стрыйской.

По информации полиции, водитель автомобиля Volkswagen, 19-летний житель города Самбор, двигаясь задним ходом, совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая каталась на самокате. С травмами ребенка госпитализировали.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В полиции в очередной раз призвали родителей внимательно следить за своими детьми, особенно в местах, где есть опасность наезда авто.

Внимание! Видео 18+!

Напомним, в начале июля на Тернопольщине автомобиль Volkswagen сбил восьмилетнего мальчика, который стоял на обочине с велосипедом. За день до этого под Одессой на переходе автомобиль насмерть сбил 10-летнюю девочку.

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