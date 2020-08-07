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Происшествия

В Днепре задержали киллера из базы Интерпола, "наследившего" в Болгарии: подробности и фото

16:40 7 августа 2020
Задержание киллера в Днепре

В Днепре правоохранители задержали мужчину, которого с 2016 года разыскивали через Интерпол по подозрению в заказном убийстве на территории Болгарии. Ранее в Прикарпатье задержали киллера, расстрелявшего криминального «авторитета» во Львове.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, вероятный киллер, задержанный в Днепре, скрывался под чужим именем. Его гражданство не уточняется. Известно лишь, что мужчине 35 лет.

Злоумышленника задержали в четверг, 6 августа. В его авто обнаружили и боеприпасы, документы, выданные на другое имя, но с фотографией разыскиваемого.

«Происхождение и основания получения изъятых документов будут устанавливаться правоохранителями. Продолжаются следственные действия, задержанного проверяют на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины», — отметили в полиции и добавили, что о задержании уже сообщили Интерполу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львовской области разыскали сбежавшего из колонии заключенного, получившего срок за убийство.

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