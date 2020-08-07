- 17:00 Ляшко генпрокурору Венедиктовой: «Нужно уволить Панова, который помогает налоговику времен Януковича»
- 16:40 В Днепре задержали киллера из базы Интерпола, "наследившего" в Болгарии: подробности и фото
- 16:36 Ярославский призвал защитить закон и спасти «Мотор Сич»
- 16:33 Александр Швец: «У меня есть мечта, которая останется неосуществимой»
- 16:21 Космический министр Путина повеселил сеть обещаниями создать ракету, которая "круче, чем у Илона Маска"
- 16:13 В сети сообщили об аресте владельца судна, которое привезло в Бейрут злополучную селитру
- 15:41 Зеленский изменил стратегию Путина по Украине: раскрыт новый план Кремля
- 15:33 Верещук может выиграть местные выборы в Киеве, — Гордон
- 15:32 "Теперь ты мой ангел": Виктор Павлик отреагировал на гибель сына
- 15:18 Путин лично пообщался с Лукашенко о судьбе "вагнеровцев", хотя Кремль заявлял, что не имеет к ним отношения
- 15:07 Где смотреть онлайн «Барселона» — «Наполи»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 14:52 Харьков попал в «красную» зону карантина: будут ли останавливать общественный транспорт
В Днепре задержали киллера из базы Интерпола, "наследившего" в Болгарии: подробности и фото
В Днепре правоохранители задержали мужчину, которого с 2016 года разыскивали через Интерпол по подозрению в заказном убийстве на территории Болгарии. Ранее в Прикарпатье задержали киллера, расстрелявшего криминального «авторитета» во Львове.
Как сообщают в Национальной полиции Украины, вероятный киллер, задержанный в Днепре, скрывался под чужим именем. Его гражданство не уточняется. Известно лишь, что мужчине 35 лет.
Злоумышленника задержали в четверг, 6 августа. В его авто обнаружили и боеприпасы, документы, выданные на другое имя, но с фотографией разыскиваемого.
«Происхождение и основания получения изъятых документов будут устанавливаться правоохранителями. Продолжаются следственные действия, задержанного проверяют на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины», — отметили в полиции и добавили, что о задержании уже сообщили Интерполу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львовской области разыскали сбежавшего из колонии заключенного, получившего срок за убийство.86
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
Ветер: 3 м/с C
Давление: 753 мм