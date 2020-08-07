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В Николаеве совершили жестокое нападение на бизнесмена, чей магазин пытались сжечь неделю назад
В Николаеве хулиганы жестоко избили и пырнули ножом местного предпринимателя — владельца торгового киоска. За неделю до этого торговый павильон хотели поджечь. Бизнесмен напавших не знает, но полагает, что банда пришла за что-то отомстить. Примечательно, что как и после недавнего нападения в Черкасской области, преступная группировка осталась на свободе.
Как рассказал предприниматель агентству НикВести, бандиты притворились обычными покупателями и вызвали к входу владельца точки. Когда хозяин магазина пришел, его жестоко избили битой и порезали ножом висок. Один из участников группировки был вооружен пистолетом, но, к счастью, до стрельбы дело не дошло.
«Попросили подойти и стали резко бить. До этого разбили стекло, хотели сжечь магазин… Вызвал полицию, показал им видео, а они всех отпустили. От полиции никакой реакции», — пожаловался предприниматель.
Напомним, в июле в Запорожье банда напала с битами на пенсионеров, а под Киевом обезвредили банду с битами, промышлявшую разбоем.
Фото smolensk-i.ru
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