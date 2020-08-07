27.52 / 27.75 32.30 / 32.81
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Участник бойцовского клуба напал на полицейских: подробности ЧП на трассе под Киевом

17:57 7 августа 2020
боевые искусства

Под Киевом в районе села Шкаровка агрессивный молодой человек напал на полицейских и жестоко избил правоохранителей. Чтобы усмирить буйного юношу, понадобились усилия двух оперативников и подмога следственно-оперативной группы. Похожий случай был и в Бородянке под Киевом, когда банда боксеров решила применить свои навыки вне зала на случайном прохожем.

Как сообщает полиция Киевской области, новый инцидент случился на трассе Киев — Одесса в ночь на 7 августа. Сотрудники криминальной полиции заметили припаркованную у обочины «Мазду». Подойдя к машине и представившись, полицейские столкнулись с неадекватной реакцией водителя: тот выскочил из салона и ударил по голове полицейского, а потом и его напарника.

мазда

19-летний житель села задержан. Выяснилось, что свои навыки он приобрел в бойцовском клубе. Сейчас спортсмену грозит до пяти лет лишения свободы за применение силы к полицейскому.

Напомним, во Львове курсант Академии сухопутных войск умер после жестокого избиения в ночном клубе.

192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

крым

Шмыгаль заявил о готовности поставлять воду в Крым, но назвал одно условие

Зеленский и Путин

Зеленский изменил стратегию Путина по Украине: раскрыт новый план Кремля

боевые искусства

Участник бойцовского клуба напал на полицейских: подробности ЧП на трассе под Киевом

бита

В Николаеве совершили жестокое нападение на бизнесмена, чей магазин пытались сжечь неделю назад

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер