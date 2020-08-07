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Участник бойцовского клуба напал на полицейских: подробности ЧП на трассе под Киевом
Под Киевом в районе села Шкаровка агрессивный молодой человек напал на полицейских и жестоко избил правоохранителей. Чтобы усмирить буйного юношу, понадобились усилия двух оперативников и подмога следственно-оперативной группы. Похожий случай был и в Бородянке под Киевом, когда банда боксеров решила применить свои навыки вне зала на случайном прохожем.
Как сообщает полиция Киевской области, новый инцидент случился на трассе Киев — Одесса в ночь на 7 августа. Сотрудники криминальной полиции заметили припаркованную у обочины «Мазду». Подойдя к машине и представившись, полицейские столкнулись с неадекватной реакцией водителя: тот выскочил из салона и ударил по голове полицейского, а потом и его напарника.
19-летний житель села задержан. Выяснилось, что свои навыки он приобрел в бойцовском клубе. Сейчас спортсмену грозит до пяти лет лишения свободы за применение силы к полицейскому.
Напомним, во Львове курсант Академии сухопутных войск умер после жестокого избиения в ночном клубе.192
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