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В Беларуси задержали украинских журналистов: первые подробности
В Минске задержали журналистов телеканала «Настоящее время» — граждан Украины Ивана Гребенюка и Ирину Ромалийскую (на фото) и россиянина Юрия Баранюка. Съемочная группа должна была освещать события в городе перед предстоящими президентскими выборами 9 августа.
По информации телеканала, корреспонденты успели сообщить, что в гостиницу «Минск», где они поселились, нагрянули силовики. После этого связь оборвалась, телефоны заблокированы. Предположительно работников СМИ увезли в райуправление Московского района Минска.
Напомним, на 9 августа в Беларуси назначены выборы президента. Александр Лукашенко будет баллотироваться на шестой срок. Бывший претендент на участие в выборах Валерий Цепкало переехал вместе с семьей в Киев.
Фото currenttime.tv11
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