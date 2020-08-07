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Происшествия

В Беларуси задержали украинских журналистов: первые подробности

18:36 7 августа 2020
задержание

В Минске задержали журналистов телеканала «Настоящее время» — граждан Украины Ивана Гребенюка и Ирину Ромалийскую (на фото) и россиянина Юрия Баранюка. Съемочная группа должна была освещать события в городе перед предстоящими президентскими выборами 9 августа.

По информации телеканала, корреспонденты успели сообщить, что в гостиницу «Минск», где они поселились, нагрянули силовики. После этого связь оборвалась, телефоны заблокированы. Предположительно работников СМИ увезли в райуправление Московского района Минска.

Напомним, на 9 августа в Беларуси назначены выборы президента. Александр Лукашенко будет баллотироваться на шестой срок. Бывший претендент на участие в выборах Валерий Цепкало переехал вместе с семьей в Киев.

Фото currenttime.tv

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