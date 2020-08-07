Задержанный в Одессе педофил-иностранец работал в парке детских аттракционов (фото)

Правоохранители задержали педофила из Беларуси, который много лет находился в международном розыске по линии Интерпола. Как сообщили в полиции, в последнее время 33-летний гражданин Беларуси Александр Затовка скрывался в Украине и даже успел поработать в парке детских аттракционов в Одесской области. (Ранее в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании.)

Как уточнили правоохранители, в 2013 году подозреваемый совершил развратные действия в отношении знакомой трехлетней девочки.

«Девочка спала и не понимала, что происходит. В то же время этот дядя сделал фотографии порнографического характера, которые затем опубликовал в Интернете. Кроме того, в 2016—2017 годах через социальную сеть он склонял 12-летнюю девочку к созданию фотографий порнографического характера. Затем эти фото ребенок посылал ему через Интернет. И это еще не все его деяния», — рассказали в управлении по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Поскольку некоторое время злоумышленник работал в парке детских аттракционов и имел возможность постоянно находиться в окружении детей, правоохранители проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Украины.

Решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Республику Беларусь, где его ожидает уголовная ответственность по нескольким статьям: «Насильственные действия сексуального характера», «Развратные действия» и «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетних». По белорусскому законодательству ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жутком случае в Сумах. Там мужчина, известный фотограф, изнасиловал 9-летнюю девочку, с которой познакомился в соцсети.

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