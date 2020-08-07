Задержанных в Минске украинских журналистов депортируют из Беларуси

Из Беларуси собираются депортировать журналистов-украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Ведущая и корреспондент телеканала «Настоящее время» были задержаны днем 7 августа. Вместе с ними сотрудники милиции увезли корреспондента Юрия Баранюка, гражданина России.

О случившемся смог рассказать собкор «Настоящего времени» Роман Васюкович. У него гражданство Беларуси, и к нему претензий у милиции не было.

Иван Гребенюк сообщил, что сейчас находится в аэропорту Минска, откуда будет вылет в Одессу. Кроме депортации журналисту еще и запретили на 10 лет въезд в Беларусь.

Задержание состоялось в гостинице «Минск», где поселились журналисты. В редакции телеканала полагают, что корреспондентам умышленно долго не выдавали аккредитацию в Беларуси, а после этого обвинили в работе без необходимых разрешений.

Напомним, журналисты прибыли в Беларусь, чтобы освещать ситуацию накануне президентских выборов 9 августа. Ирина Ромалийская готовила сюжет о задержанных на концерте за песню Виктора Цоя звукорежиссерах. Гребенюк и Баранюк планировали освещать возможные нарушения избирательного процесса.

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