Упал со скалы, делая фото: в оккупированном Крыму погиб замглавы гильдии продюсеров России

Попытка сделать экстремальное селфи или просто красивое фото на фоне гор и ущелий нередко приводит к трагическому исходу.

Не избежал подобной участи, к сожалению, и вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов, который сорвался со скалы в Новом Свете в оккупированном Крыму.

Об этом пишет «Крым.Реалии» со ссылкой на «Интерфакс»,

«Он поехал в Новый Свет, пошел по туристическому маршруту „Тропа Голицына“. В момент фотографирования не удержался и упал с края скалы, получил травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Информацию о гибели мужчины подтвердил близкому к российскому «правительству» Крыма ресурсу «Крыминформ» глава администрации Судака Игорь Степиков.

«В районе мыса Капчик с юго западной стороны сорвался мужчина — Виктор Глухов. Сейчас проводятся следственные мероприятия Следственным комитетом. „Крым-Спас“ доставал тело мужчины с обрыва, куда он упал», — сообщил он.

По данным российского информагентства ТАСС, в Крым Глухов приехал для выступления перед молодыми кинематографистами, которые собрались на форуме «Таврида».

Российские правоохранительные органы не комментировали инцидент.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагическом случае в Турции: там девушка Олеся из Казахстана сорвалась со скалы, отмечая окончание карантина. Она решила отправиться на водопад, чтобы провести фотосессию в живописном месте, но во время фотографирования девушка сорвалась с высоты более 35 метров на глазах у своей подруги.

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