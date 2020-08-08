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Упал со скалы, делая фото: в оккупированном Крыму погиб замглавы гильдии продюсеров России
Попытка сделать экстремальное селфи или просто красивое фото на фоне гор и ущелий нередко приводит к трагическому исходу.
Не избежал подобной участи, к сожалению, и вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов, который сорвался со скалы в Новом Свете в оккупированном Крыму.
Об этом пишет «Крым.Реалии» со ссылкой на «Интерфакс»,
«Он поехал в Новый Свет, пошел по туристическому маршруту „Тропа Голицына“. В момент фотографирования не удержался и упал с края скалы, получил травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Информацию о гибели мужчины подтвердил близкому к российскому «правительству» Крыма ресурсу «Крыминформ» глава администрации Судака Игорь Степиков.
«В районе мыса Капчик с юго западной стороны сорвался мужчина — Виктор Глухов. Сейчас проводятся следственные мероприятия Следственным комитетом. „Крым-Спас“ доставал тело мужчины с обрыва, куда он упал», — сообщил он.
По данным российского информагентства ТАСС, в Крым Глухов приехал для выступления перед молодыми кинематографистами, которые собрались на форуме «Таврида».
Российские правоохранительные органы не комментировали инцидент.
Ранее «ФАКТЫ» писали о трагическом случае в Турции: там девушка Олеся из Казахстана сорвалась со скалы, отмечая окончание карантина. Она решила отправиться на водопад, чтобы провести фотосессию в живописном месте, но во время фотографирования девушка сорвалась с высоты более 35 метров на глазах у своей подруги.57
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