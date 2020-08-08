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Происшествия

Упала в колодец в кромешной темноте: под Днепром спасатели пришли на помощь 13-летней девочке (видео)

5:55 8 августа 2020
Колодец

В пятницу, 7-го августа в городе Желтые воды Днепропетровской области в девять часов вечера в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на бульваре Свободы ребенок упал в коммуникационный колодец. К счастью, инцидент, как в некоторых других случаях, не завершился трагически.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС Украины.

Уточняется, что сразу после получения тревожного сообщения к месту происшествия было немедленно направлено дежурное отделение пожарно-спасательной части.

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в темноте девочка упала в заброшенный коммуникационный колодец глубиной ориентировочно 3 метра, когда возвращалась с матерью домой.

Сотрудники ГСЧС с помощью лестницы подняли ребенка из колодца на поверхность.

После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз — «ушиб правой нижней конечности», и ребенка доставили для обследования в Желтоводского городской больницы.

К оказанию помощи привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессой области 39-летний мужчина, поссорившись с тещей своего брата во время застолья, надел ей на голову мешок и бросил в колодец.

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