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Перед выборами Беларусь депортировала украинских журналистов: названа причина

7:44 8 августа 2020
журналисты

Из Беларуси в ночь на 8 августа депортировали украинских журналистов телеканала «Настоящее время», задержанных в гостинице Минска. Ведущая Ирина Ромалийская и корреспондент Иван Гребенюк были посажены в самолет и отправлены рейсом в Одессу. На ближайшие 10 лет въезд в Беларусь журналистам будет запрещен.

Вместе с украинцами в Одессу пришлось выехать и репортеру «Настоящего времени», гражданину РФ Юрию Баранюку.

Журналисты подтвердили, что жесткие санкции к ним прямо связаны с выборами в Беларуси 9 августа. С момента прибытия в страну корреспонденты освещали самые важные события в Минске. Телеканал «Настоящее время» вовремя запросил аккредитацию для своих сотрудников, но разрешение так и не было выдано.

«Всем влепили запрет на въезд. Насколько я поняла, поводом стал эфир „Настоящего времени“ 6 августа. Сотрудники, допрашивающие нас, пересказывали мне точки, с которых я включалась», — рассказала в Facebook Ромалийская.

«Был в гостинице «Минск», потом громкий стук в дверь, потом дверь изо всех сил открылась, и комнату заполнили люди в милицейской форме и надписями «ОМОН». Далее обыск, микроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и «обнадеживающие» обещания «Нет, мы вас не будем пытать», — поделился подробностями Иван Гребенюк.

Напомним, журналисты телеканала готовились освещать суд над звукооператорами за включенную на митинге песню Цоя «Перемен». Также журналисты общались с участниками массовых акций в Минске в преддверие выборов.

Фото Иван Гребенюк/Facebook

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