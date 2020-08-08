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Известный журналист-расследователь заявил о «прослушке» в собственной квартире (фото)
Журналист Михаил Ткач, известный по программе «Схемы: коррупция в деталях», пожаловался, что выявил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Появление «жучка» Ткач связывает с последними резонансными расследованиями.
Подозрительный объект находился на потолке в квартире на верхнем этаже здания. Ткач вызвал полицию.
«Несколько недель я получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют „сверлиться“. Сегодня понял, что это означает», — рассказал Ткач в Facebook.
Напомним, ранее СБУ выявила в Киеве частную охранную фирму, через которую можно было заказать незаконную слежку и прослушку за человеком. Были доступны услуги отслеживания телефонного трафика, проверка по базам данных, круглосуточное наблюдение.
Фото Mykhailo Tkach/Facebook
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