Известный журналист-расследователь заявил о «прослушке» в собственной квартире (фото)

Журналист Михаил Ткач, известный по программе «Схемы: коррупция в деталях», пожаловался, что выявил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Появление «жучка» Ткач связывает с последними резонансными расследованиями.

Подозрительный объект находился на потолке в квартире на верхнем этаже здания. Ткач вызвал полицию.

«Несколько недель я получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют „сверлиться“. Сегодня понял, что это означает», — рассказал Ткач в Facebook.

Напомним, ранее СБУ выявила в Киеве частную охранную фирму, через которую можно было заказать незаконную слежку и прослушку за человеком. Были доступны услуги отслеживания телефонного трафика, проверка по базам данных, круглосуточное наблюдение.

Фото Mykhailo Tkach/Facebook



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