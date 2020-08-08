Личные данные почти семи тысяч украинских военных утекли в сеть

В Украине обнаружена массовая утечка в сеть закрытых персональных данных по военнослужащим ВСУ. Так, в мессенджере Telegram был выявлен чат-бот, успевший собрать информацию о 6907 военных. Кроме персональных данных, были добыты сведения о месте прохождения службы (номера воинских частей, данные о самовольных отлучках).

Базу данных выявили представители украинского омбудсмена. Как сообщает Офис уполномоченного ВР, расследованием занимается полиция Соломенского района Киева. 6 августа было начато уголовное производство о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч.1 ст. 182 Уголовного кодекса). Если виновных найдут, им грозит до трех лет лишения свободы.

Telegram-бот был выявлен еще в июле. Секретариат омбудсмена призвал СБУ безотлагательно заблокировать источник распространения секретных данных о военнослужащих.

Напомним, в июле источник утечки персональных данных граждан Украины обнаружился в Государственной фискальной службе. В июне 2020 года была пресечена продажа баз личных данных через систему Telegram.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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