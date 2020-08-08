На Одесчине оборвался лифт с ребенком внутри: детали и фото ЧП

В городе Черноморск Одесской области утром 8 августа в девятиэтажке оборвался лифт. В момент ЧП в кабине подъемника находился десятилетний ребенок. Как и в похожем случае в Днепре, никто не пострадал, но пришлось подождать бригаду спасателей, чтобы те помогли выбраться застрявшему в ловушке.

Как сообщила ГСЧС в Одесской области, лифт оборвался на третьем этаже и остановился на первом. Чтобы принудительно открыть двери подъемника, спасателям пришлось воспользоваться специальным инструментом.

Ребенка достали из лифта и передали родителям.

Напомним, обрывающиеся лифты — проблема не только старых домов. Так, в Киеве случилось ЧП с подъемником в новой высотке — лифт с пассажиром внутри сорвался с высоты третьего этажа.

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