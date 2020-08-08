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Происшествия

«Прослушку» в квартире журналиста Ткача могли установить через чердак: выяснились подробности (фото)

11:38 8 августа 2020
ткач

Журналисты программы «Схемы» выяснили, как в квартире их коллеги Михаила Ткача могли организовать «прослушку». На потолке в квартире было обнаружено отверстие, ведущее на общий чердак. Доступ к этому пространству под крышей имеют жильцы разных подъездов. Есть версия, что отверстие просверлили именно с чердака.

Редактор программы «Схемы» Наталия Седлецкая рассказала, что полиция осмотрела помещение, взяла образцы стройматериалов, приняла заявление от Ткача и уехала. Охранять место происшествия полицейские не стали.

ткач

«Мы просили полицию обеспечить охрану помещения (чердака), куда можно легко попасть и уничтожить вещественные доказательства… Но нам сказали обращаться в райотдел… Команда нашей программы остается здесь, чтобы самостоятельно следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств», — заявила Седлецкая.

Напомним, программа «Схемы» летом 2020 года сделала ряд резонансных расследований: о кортежах власть имущих, об использовании фейковых автономеров, о зарегистрированном на Кипре бизнесе политиков.

Фото Natalie Sedletska/Facebook

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