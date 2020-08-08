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Происшествия

Полиция не нашла «прослушку» в квартире Ткача, но назначила дополнительную экспертизу

14:02 8 августа 2020
ткач

Полиция Киева заявила, что не нашла прослушивающих устройств в квартире журналиста Михаила Ткача. Повреждения в потолке, о которых говорил расследователь, действительно были выявлены. На крыше, на чердаке жилого дома по улице Ольжича правоохранители не нашли ничего подозрительного.

Тем не менее, полиция сообщила, что открыла уголовное производство по заявлению Ткача. В квартире журналиста планируют провести дополнительный осмотр и экспертизы. Искать будут любые признаки присутствия прослушивающего устройства.

Делом занимается полиция Шевченковского района Киева.

Напомним, журналисты программы «Схемы», приехавшие на квартиру к Ткачу, предположили, что «жучок» в квартиру могли завести через чердак.

Фото Natalie Sedletska/Facebook

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