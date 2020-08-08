- 15:22 В Украине начнут отслеживать контакты зараженных коронавирусом
- 15:09 Жена посла Нидерландов в Ливане стала жертвой взрыва
- 15:04 Мотоцикл разорвало на части после столкновения с Geely: эксклюзивные фото с места трагедии
- 14:36 Отдых в Одессе и Затоке: на каком пляже не стоит купаться
- 14:26 На границе с Беларусью перехватили рекордную партию контрабандных сигарет
- 14:02 Полиция не нашла «прослушку» в квартире Ткача, но назначила дополнительную экспертизу
- 13:38 Стало известно, будут ли тестировать учителей на коронавирус перед началом учебного года
- 13:29 Всю суть путинской России показали на митинге в Хабаровске: сеть впечатлило видео
- 13:03 В партии «За Майбутнє» убеждены, что смогут вывести Киевщину и Украину из глубокого кризиса
- 13:01 Гран-при 70-летия: где смотреть онлайн пятый этап Формулы-1
- 12:49 Люди едут на море: на въезде в Одессу образовалась серьезная пробка
- 12:36 Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом: что важно знать
На границе с Беларусью перехватили рекордную партию контрабандных сигарет (фото)
На украинско-белорусской границе вечером 7 августа пограничники обнаружили рекордную партию контрабандных табачных изделий на сумму около 7 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Так, вечером 7 августа в пункт пропуска «Новые Яриловичи» на въезд в Украину полосой движения «красный коридор» прибыл грузовой автомобиль марки DAF. За рулем транспортного средства белорусской регистрации был 29-летний гражданин Беларуси. Согласно сопроводительным документам в грузовике находились минеральные удобрения.
Правоохранители приняли решение о направлении транспортного средства на дополнительную проверку. Во время проверки было обнаружено большое количество коробов с сигаретами марки МИНСК без акциза.
«Сегодня, 8 августа, имеем точную цифру подсчета, которая количественно превысила все предыдущие показатели. По результатам общего осмотра изъято более 530 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 миллионов гривен. Экспертная оценка изъятых тягача с прицепом будет установлена в ходе процессуальных мер», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», это не первая попытка ввезти в Украину крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси. Так, несколько недель назад пограничники Черниговского отряда совместно с таможенниками пресекли ввоз в Украину контрабандой крупной партии белорусских сигарет.102
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...
Ветер: 4 м/с C
Давление: 752 мм