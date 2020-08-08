На границе с Беларусью перехватили рекордную партию контрабандных сигарет (фото)

На украинско-белорусской границе вечером 7 августа пограничники обнаружили рекордную партию контрабандных табачных изделий на сумму около 7 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Так, вечером 7 августа в пункт пропуска «Новые Яриловичи» на въезд в Украину полосой движения «красный коридор» прибыл грузовой автомобиль марки DAF. За рулем транспортного средства белорусской регистрации был 29-летний гражданин Беларуси. Согласно сопроводительным документам в грузовике находились минеральные удобрения.

Правоохранители приняли решение о направлении транспортного средства на дополнительную проверку. Во время проверки было обнаружено большое количество коробов с сигаретами марки МИНСК без акциза.

«Сегодня, 8 августа, имеем точную цифру подсчета, которая количественно превысила все предыдущие показатели. По результатам общего осмотра изъято более 530 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 миллионов гривен. Экспертная оценка изъятых тягача с прицепом будет установлена в ходе процессуальных мер», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», это не первая попытка ввезти в Украину крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси. Так, несколько недель назад пограничники Черниговского отряда совместно с таможенниками пресекли ввоз в Украину контрабандой крупной партии белорусских сигарет.

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