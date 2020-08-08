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Происшествия

Мотоцикл разорвало на части после столкновения с Geely: эксклюзивные фото с места трагедии

15:04 8 августа 2020
дтп

В Киеве утром 8 августа случилось очередное ЧП с участием двухколесного транспорта. На улице Кириловской недалеко от Куреневского парка пересеклись пути Geely и мотоцикла Suzuki.

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Как рассказал один из очевидцев, мотоцикл двигался в сторону площади Шевченка, а машина — во встречном направлении. Водитель авто поворачивал на улицу Куреневскую. Согласно требованиям правил машина должна была уступить дорогу меньшему собрату. Почему водители не смогли мирно разминуться, будет выяснять следствие.

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Картина на месте ДТП говорит о то, что Suzuki двигался достаточно быстро — мотоцикл от удара разорвало на части.

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Байкер был госпитализирован, но врачам не удалось спасти ему жизнь. По предварительным данным, мотоциклисту было около 40 лет.

Из- за происшествия в районе аварии на несколько часов было приостановлено движение троллейбусов.

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Как сообщали «ФАКТЫ», ранее на Оболони в Киеве мотоциклист пострадал из-за пешехода-нарушителя. А на проспекте Победы Kawasaki потерял управление, столкнувшись с такси, байкер погиб.

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