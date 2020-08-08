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Мотоцикл разорвало на части после столкновения с Geely: эксклюзивные фото с места трагедии
В Киеве утром 8 августа случилось очередное ЧП с участием двухколесного транспорта. На улице Кириловской недалеко от Куреневского парка пересеклись пути Geely и мотоцикла Suzuki.
Как рассказал один из очевидцев, мотоцикл двигался в сторону площади Шевченка, а машина — во встречном направлении. Водитель авто поворачивал на улицу Куреневскую. Согласно требованиям правил машина должна была уступить дорогу меньшему собрату. Почему водители не смогли мирно разминуться, будет выяснять следствие.
Картина на месте ДТП говорит о то, что Suzuki двигался достаточно быстро — мотоцикл от удара разорвало на части.
Байкер был госпитализирован, но врачам не удалось спасти ему жизнь. По предварительным данным, мотоциклисту было около 40 лет.
Из- за происшествия в районе аварии на несколько часов было приостановлено движение троллейбусов.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее на Оболони в Киеве мотоциклист пострадал из-за пешехода-нарушителя. А на проспекте Победы Kawasaki потерял управление, столкнувшись с такси, байкер погиб.
Фото автора89
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