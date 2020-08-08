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На Виннитчине мужчина после ссоры попытался сжечь свою жену живьем (фото)
В Винницкой области 8 августа работники полиции задержали 49-летнего жителя Калиновки, который на почве ревности пытался сжечь свою жену. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Винницкой области.
«Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. Мужчина задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. За такое правонарушение ему грозит до 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
У женщины ожогами поражено 80% тела. Полицейские выяснили, что во время празднования дня рождения жены между супругами на почве ревности возник конфликт. Мужчина взял со стола бутылку спирта, облил жену и поджег. На момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полицией открыто уголовное производство по ч.3 ст. 15 ч.1 ст. 115 УК (покушение на умышленное убийство). За такое правонарушение задержанному грозит до 15 лет.
Как писали «ФАКТЫ», недавно похожий инцидент имел место в Житомирской области. Там в ходе ссоры 50-летний мужчина облил бензином сожительницу. Она бросилась бежать, но сожитель бросил в нее спичку, и одежда вспыхнула. Женщине удалось сбросить горящую одежду и с помощью соседей погасить пламя. Ее с ожогами госпитализировали.103
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