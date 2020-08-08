Фура влетела в маршрутку с пассажирами на Житомирщине: в страшной аварии погибли четыре человека (фото)

На Житомирщине при столкновении грузовика с маршруткой погибли четыре человека. Напомним, 1 августа трассе Киев — Харьков разбились сразу четыре фуры.

Причиной ДТП, согласно предварительным выводам полиции Житомирской области, водитель фуры MAN с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с маршруткой. Последняя двигалась из Киева в пгт. Лугины.

Столкновение произошло около 17:00 на выезде из села Грозиного (143 км трассы Киев-Ковель).

Погибли водитель и трое пассажиров маршрутного автобуса, а водитель фуры, 64-летний житель Запорожья, получил травмы.

Напомним, в Киеве на Лесном массиве в маршрутку влетел Mersedes. Легковушка выскочила на встречную полосу, где лоб в столкнулась с маршрутным автобусом № 415.

Фото полиции Житомирской области

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