- 19:43 В порту под Одессой на иностранном судне у половины экипажа диагностировали коронавирус
- 19:34 Фура влетела в маршрутку с пассажирами на Житомирщине: в страшной аварии погибли четыре человека
- 19:17 Макгрегор сделал предложение матери своих детей
- 18:44 У Зеленского подсчитали, во сколько обойдется восстановление Донбасса
- 18:20 В Беларуси второй раз за неделю задержали главу штаба Тихановской
- 18:05 Гран-при 70-летия: онлайн-видеотрансляция гонки пятого этапа Формулы-1 в Сильверстоуне
- 17:55 «Прослушка» Ткача: выяснились резонансные подробности проверки квартиры журналиста
- 17:19 Умер народный артист Украины Анатолий Дуда
- 17:10 Генконсульство Польши во Львове приостанавливает прием визовых анкет: что произошло
- 16:43 На Виннитчине мужчина после ссоры попытался сжечь свою жену живьем
- 16:41 Шмыгаль назвал "гостайной" стратегию деоккупации Крыма
- 16:32 Криштиану Роналду остался без тренера
Фура влетела в маршрутку с пассажирами на Житомирщине: в страшной аварии погибли четыре человека (фото)
На Житомирщине при столкновении грузовика с маршруткой погибли четыре человека. Напомним, 1 августа трассе Киев — Харьков разбились сразу четыре фуры.
Причиной ДТП, согласно предварительным выводам полиции Житомирской области, водитель фуры MAN с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с маршруткой. Последняя двигалась из Киева в пгт. Лугины.
Столкновение произошло около 17:00 на выезде из села Грозиного (143 км трассы Киев-Ковель).
Погибли водитель и трое пассажиров маршрутного автобуса, а водитель фуры, 64-летний житель Запорожья, получил травмы.
Напомним, в Киеве на Лесном массиве в маршрутку влетел Mersedes. Легковушка выскочила на встречную полосу, где лоб в столкнулась с маршрутным автобусом № 415.
Фото полиции Житомирской области370
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Фура влетела в маршрутку с пассажирами на Житомирщине: в страшной аварии погибли четыре человека (фото)
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...
Ветер: 3 м/с С
Давление: 750 мм