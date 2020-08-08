В порту под Одессой на иностранном судне у половины экипажа диагностировали коронавирус (фото)

На крупнотоннажном балкере PATRA, совершающим плавание под флагом Греции и ошвартованном нынче в торговом порту Южный (под Одессой), у половины членов экипажа обнаружили коронавирусную инфекцию. Ранее COVID-19 проник на украинские военные корабли.

По словам директора лабораторного центра Минздрава Украины на водном транспорте Николая Голубятникова, судно прибыло в Южный из египетского порта Эль-Дехейла с командой в составе 22 моряков. На подходе к акватории порта у шести членов экипажа появились признаки ОРВИ.

«Провели медицинский осмотр и эпидемиологическое расследование, взяли материал для исследования на коронавирус. При тестировании на COVID-19, у 11 моряков он выявлен.

Сейчас судно пришвартовано на карантинный причал, решаем вопросы по госпитализации больных, и дообследованию тех, у кого COVID-19 не выявлен. Предложили всем им пройти дополнительные исследования, поскольку не исключено, что они переболели ранее. Если нет антител, то, вероятно, будем отправлять на обсервацию", — прокомментировал Голубятников.

Он также отметил, что сейчас решается вопрос с госпитализацией моряков, а также их заменой из числа сменного экипажа, который прибудет на судно после его тщательной дезинфекции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в нашей стране читайте здесь.

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