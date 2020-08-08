Обвалился портик: Национальный художественный музей Украины закрыли для посетителей (фото)

Национальный художественный музей вынужденно приостановил работу в связи с обвалом портика. Напомним, в конце апреля в центре Киева упал шпиль исторического здания.

Соответствующие фото опубликовал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он называет ситуацию критической и анонсировал обращение в Кабмин за дополнительным финансированием на восстановительные работы. Потребность в средствах оценивается в 68 млн гривен, из которых до конца года необходимо выделить 30 млн гривен.

«Среди первоочередных работ: ремонт портика, который разрушается, рихтовка и скульптурная группа «Аполлон и музы», — написал Ткаченко.

А тем временем в селе под Одессой придумали, как «спасти» памятник Ленину.

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