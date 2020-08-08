- 20:26 Обвалился портик: Национальный художественный музей Украины закрыли для посетителей
- 19:43 В порту под Одессой на иностранном судне у половины экипажа диагностировали коронавирус
- 19:34 Фура влетела в маршрутку с пассажирами на Житомирщине: в страшной аварии погибли четыре человека
- 19:17 Макгрегор сделал предложение матери своих детей
- 18:44 У Зеленского подсчитали, во сколько обойдется восстановление Донбасса
- 18:20 В Беларуси второй раз за неделю задержали главу штаба Тихановской
- 18:05 Гран-при 70-летия: онлайн-видеотрансляция гонки пятого этапа Формулы-1 в Сильверстоуне
- 17:55 «Прослушка» Ткача: выяснились резонансные подробности проверки квартиры журналиста
- 17:19 Умер народный артист Украины Анатолий Дуда
- 17:10 Генконсульство Польши во Львове приостанавливает прием визовых анкет: что произошло
- 16:43 На Виннитчине мужчина после ссоры попытался сжечь свою жену живьем
- 16:41 Шмыгаль назвал "гостайной" стратегию деоккупации Крыма
Обвалился портик: Национальный художественный музей Украины закрыли для посетителей (фото)
Национальный художественный музей вынужденно приостановил работу в связи с обвалом портика. Напомним, в конце апреля в центре Киева упал шпиль исторического здания.
Соответствующие фото опубликовал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Он называет ситуацию критической и анонсировал обращение в Кабмин за дополнительным финансированием на восстановительные работы. Потребность в средствах оценивается в 68 млн гривен, из которых до конца года необходимо выделить 30 млн гривен.
«Среди первоочередных работ: ремонт портика, который разрушается, рихтовка и скульптурная группа «Аполлон и музы», — написал Ткаченко.
А тем временем в селе под Одессой придумали, как «спасти» памятник Ленину.10
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Фура влетела в маршрутку с пассажирами на Житомирщине: в страшной аварии погибли четыре человека (фото)
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.
Ветер: 3 м/с С
Давление: 750 мм