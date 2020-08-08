Многодетная мать выпрыгнула из окна 9-го этажа и выжила: детали шокирующего происшествия в Ровно

В Ровно из окна 9-этажного общежития выпала многодетная мать, приземлившись на припаркованное авто. Аналогичное ЧП произошло в Харькове в конце июля.

К счастью, самоубийца выжила и была госпитализирована.

Злополучное общежитие

В больнице она пришла в себя и даже дала показания полицейским, заявив, что прыгнула сама. Тем не менее причины своего поступка она не объяснила.

Медики же диагностировали у нее множественные переломы и черепно-мозговую травму.

Примечательно, что муж пострадавшей в момент инцидента вышел в подъезд покурить, а дети гостили у бабушки.

Напомним, ранее в Полтаве, упав с балкона 9-го этажа, погибла мать двухмесячного младенца.

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