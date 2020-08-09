Под Бердянском старый асфальт ремонтники выбрасывали прямо в реку: видео шокировало сеть

Сеть возмутил процесс ремонта дороги под курортным Бердянском. Автор видео, опубликованного в группе Бердянск 24, сообщил, что меняя полотно на мосту в Дмитровке, дорожники сбрасывали асфальт прямо в реку. Напомним, в Киеве асфальт провалился на дороге прямо под зданием Верховной Рады.

Более того, в комментариях к ролику пользователи сети сообщили, что после снятия асфальта тяжелая асфальторежущий комплекс упал в овраг за мостом.

«Вечером перекрыли трассу. Два больших урана поднимали», - написал Юрий Жолоб.

«А в Европе идет на вторичную переработку. Люди с умом работают. У нас деньги на ветер… плюс ущерб окружающей среде», — констатировала Любовь Шевченко.

Напомним, в конце июля под Николаевом фура задавила двух человек, укладывавших тротуарную плитку. А перед этим под Одессой грузовик наехал на дорожных рабочих, убив одного из них.

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