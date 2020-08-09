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Под Одессой пожар на СТО уничтожил три машины, еще несколько авто обгорели (фото)
На юге Одесской области произошло неожиданное возгорание в ангаре станции технического обслуживания (СТО) автомобилей в селе Салганы Белгород — Днестровского района. Напомним, в июле в центре Одессы обстреляли и подожгли авто известного адвоката.
Пламя распространялось стремительно — сначала огнем оказался охвачен автомобиль в боксе, затем — стоявшие рядом шины и оборудование.
За 7 минут, которые понадобились спасателям, чтобы прибыть к месту ЧП, выгорели уже три автомобиля.
«На тушение пожара понадобилось полтора часа. Из помещения СТО удалось выкатить 5 машин», — сообщили в 16-й государственной пожарно-спасательной части, показав фото с места инцидента.
Помимо бойцов ГСЧС, в тушении также участвовали работники и техника местной пожарной команды из села Шабо.
Жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, 7 августа в курортной Затоке под Одессой снова горела туристическая база. Спасателям удалось уберечь от огня деревянный жилой корпус.83
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