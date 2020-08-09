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В центре Киева возле офиса нашли взрывчатку: подробности и фото
В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.
«Сегодня утром в столичную полицию от охранников поступило сообщение о том, что у офисного помещения на улице Большой Васильковской они обнаружили предмет, похожий на взрывчатку. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева», — говорится в сообщении.
Во время осмотра объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет. В результате происшествия никто не пострадал.
«На месте происшествия продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и задержание лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в полиции.
Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Киеве нашли подозрительную сумку в районе станции метро «Вокзальная». Правоохранители проводили эвакуацию людей и закрывали станцию на вход и выход.54
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