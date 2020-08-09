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В ВСУ рассказали о новом летальном случае от COVID-19
Сотрудница Вооруженных сил Украины умерла от острой коронавирусной болезни. Об этом говорится в сообщении командования медицинских сил ВСУ в Facebook.
«Летальный случай: Житомирская область — 1 работник ВС Украины (с 24.07.2020р находилась на амбулаторном лечении по адресу проживания. В связи с ухудшением состояния
По состоянию на 10.00 9 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 305 человек.
«За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека», — сообщали в ВСУ.
Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Как писали «ФАКТЫ», ранее произошла вспышка COVID-19 в командовании Сухопутных войск в Киеве. Тогда инфекция была официально подтверждена у 10 офицеров. Позже в Киеве от осложнений коронавирусной инфекции скончался начальник Военно-медицинского центра Западного региона Иван Гайда.43
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