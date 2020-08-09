В Закарпатье протестующие перекрыли трассу Киев — Чоп: что происходит (видео)

В воскресенье, 9 августа, на международной трассе Киев — Чоп устроили протестную акцию — между селами Дубровка и Ракошино люди перекрыли движение. Месяц назад подобный протест прошел на трассе М-14 в направлении Одессы.

Причиной протестов в Закарпатье стали земля и полигон для мусора.

Люди ходили по дороге с плакатами «Мы не мусор» и «Разворовали наши земли, а остатки под полигон?». Они перекрыли дорогу и не пропускали автомобили, даже те, в которых находились дети.

Среди протестующих было много несовершеннолетних ребят, передает Мukachevo.net.

Позже в патрульной полиции Закарпатской области сообщили, что движение на трассе восстановлено.

«На отрезке трассы Киев — Чоп (М-06), неподалеку сел Дубровка и Чабановка (787 км), автомобильное движение затруднено. Советуем водителям воспользоваться возможностью объезда перекрытого участка маршрута Мукачево — Великая Добронь — Чоп», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, протесты в виде перекрытия трасс стали популярными в Украине. В конце июня дальнобойщики своими фурами перекрыли международную трассу Одесса — Киев. Тогда задействовали спецназ. Ранее таким способом пытались привлечь к себе внимание учителя. Они протестовали против невыплаты заработной платы и закрытия школ.

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