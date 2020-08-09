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«Врач сказал привыкать к боли»: избитая в поезде Мариуполь – Киев женщина рассказала о самочувствии

19:01 9 августа 2020
телеведущая

Пострадавшая при нападении в поезде Мариуполь-Киев телеведущая Анастасия Луговая рассказала, как пытается вернуться к нормальной жизни.

«Я запретила меня жалеть! В моей палате нет слез! Мои друзья и близкие знают это, и приходят меня веселить, рассказать о жизни. Приходят со своими детками. Мы вспоминаем истории.
Доктора и медсестры против такого количества посетителей, но я за. Я пока не могу оставаться одна. Меня погружает в ту ночь, постоянно всплывают детали, фразы, лицо этой сущности», — пишет журналистка.

Она жалуется на усиливающиеся головные боли. Старается терпеть до последнего и меньше пить обезболивающих препаратов.

«По поводу челюсти, врач сказал, что к боли стоит привыкать. Челюсть будет ныть, даже после заживления и реагировать на холод», — уточнила женщина и поблагодарила всех за поддержку.

Она также призвала других жертв насильника отозваться, чтобы мужчина понес заслуженное наказание.

Напомним, Соломенский районный суд на два месяца арестовал рецидивиста, напавшего на женщину. Ему сообщили о подозрении по статьям «Сексуальное насилие» и «Умышленное средней тяжести телесное повреждение».

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