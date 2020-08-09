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Маленький ребенок погиб в жутком ДТП в Днепре: фото и видео с места трагедии
В воскресенье, 9 августа, в Днепре столкнулись Daewoo и Skoda. В результате ДТП погиб годовалый ребенок. На днях в ДТП под Харьковом пострадали двое детей.
Авария в Днепре произошла на Полтавском шоссе .Один из автомобилей вылетел на встречную полосу движения, врезался в отбойник и перевернулся.
Кроме погибшего малыша, известно еще о шести пострадавших, которые получили травмы разной степени тяжести, сообщили в полиции.
По предварительной информации, в салоне Daewoo находились пять человек: ребенок погиб, еще четверых с места аварии забрала «скорая помощь» с травмами разной степени тяжести. Находившихся в салоне Skoda также забрала «скорая».
На месте аварии работают экипажи полиции, бригада ГСЧС и несколько бригад скорой помощи.
«Движение в сторону выезда из города от перекрестка Полтавского шоссе с улицей Передовой перекрыто. Проезд в обратном направлении свободный», — сообщает «Информатор».
Напомним, три дня назад под Киевом произошло смертельное ДТП. Столкнулись три легковых автомобиля, водитель одного из них погиб.580
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Жесткие задержания и перекрытые улицы: что происходит в Беларуси после закрытия избирательных участков
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