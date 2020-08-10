Лобовое ДТП в Прикарпатье: погибли три человека, среди пострадавших 2-летний ребенок (фото)

Серьезное ДТП произошло в Ивано-Франковской области в воскресенье, 9 августа. (Ранее маленький ребенок погиб в жутком ДТП в Днепре.)

— Приблизительно в 18:00 в поселке Перегинское Рожнятовского района лоб в лоб столкнулись автомобили Mercedes-Benz и ВАЗ, — сообщает Управление гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

В результате столкновения на месте погиб 32-летний водитель ВАЗа и двое его пассажиров — 62 и 57 лет. Также получили травмы 26-летний пассажир и двухлетний ребенок, которые были госпитализировали в местную, перегинскую больницу.

Безработный 26-летний водитель автомобиля Mercedes не пострадал. Тестирование обнаружило в его крови 2,42 промилле алкоголя.

Напомним, недавно в Харькове произошло тройное ДТП, в котором пострадали двое детей.

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