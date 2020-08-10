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На Виннитчине арестовали 5 грузовиков с львовским мусором (фото, видео)
В Жмеринском районе Винницкой области полиция арестовала грузовики с львовским мусором. В начале июня три фуры с бытовыми отходами из Львова собирались разгрузиться под Киевом.
Как сообщили в Винницком областном главке полиции, ночью 10 августа 5 грузовиков из Львовской области выгружали бытовые отходы на поля недалеко от Жмеринки.
Полицейские выяснили, что выброс мусора в этом районе осуществлялся в течение двух недель.
При осмотре частного земельного участка, на котором обустроили стихийную свалку, полицейские обнаружили грейдер, которым засыпали мусор грунтом.
К моменту прибытия полицейских, один из крупногабаритных грузовиков уже разгрузил мусор, еще четыре ждало своей очереди.
Полиция открыла уголовное производство по статье «Загрязнение или порча земель».
За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
На транспортные средства наложили арест.
Напомним, львовский мусор постоянно кочует по стране. Его находили в ряде областей Украины, в том числе, на Тернопольщине, Волыни, под Киевом.
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