На Хмельниччине руководство Пенсионного фонда присваивало зарплаты сотрудников

В Хмельницкой области руководство местного отделения Пенсионного фонда организовало схему присвоения бюджетных средств — задержаны две чиновницы. Ранее на Луганщине задержали сотрудника местного Минветеранов за вымогательство взятки у ветерана АТО.

Как сообщает «ХМ Инсайд», схема была следующей — руководство начисляло повышенные зарплаты подчиненным, которые были обязаны возвращать часть «премий» руководству.

А в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщают, что только в течение июня-июля 2020 года по такой «схеме» злоумышленницы получили от подчиненных и присвоили более 200 тысяч гривен: начальник одного из управлений «заработала» 30 тысяч гривен, а остальные — руководитель областного управления пенсионного фонда.

«Во время обысков в служебных кабинетах чиновниц оперативники и следователи изъяли деньги в разной валюте на общую сумму более миллиона гривен, „черновые“ записи с суммами премий и другие документы, подтверждающие их противоправную деятельность», — сообщают в полиции.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Их отстранили от должностей и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога — более 168 тысяч гривен каждой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НАБУ заявили о задержании руководителя Кировоградской ОГА — речь шла о вымогательстве взятки в размере 1,8 млн гривен.

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