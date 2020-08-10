27.50 / 27.72 32.18 / 32.67
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Хмельниччине руководство Пенсионного фонда присваивало зарплаты сотрудников

12:37 10 августа 2020
Обыск

В Хмельницкой области руководство местного отделения Пенсионного фонда организовало схему присвоения бюджетных средств — задержаны две чиновницы. Ранее на Луганщине задержали сотрудника местного Минветеранов за вымогательство взятки у ветерана АТО.

Как сообщает «ХМ Инсайд», схема была следующей — руководство начисляло повышенные зарплаты подчиненным, которые были обязаны возвращать часть «премий» руководству.

А в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщают, что только в течение июня-июля 2020 года по такой «схеме» злоумышленницы получили от подчиненных и присвоили более 200 тысяч гривен: начальник одного из управлений «заработала» 30 тысяч гривен, а остальные — руководитель областного управления пенсионного фонда.

«Во время обысков в служебных кабинетах чиновниц оперативники и следователи изъяли деньги в разной валюте на общую сумму более миллиона гривен, „черновые“ записи с суммами премий и другие документы, подтверждающие их противоправную деятельность», — сообщают в полиции.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Их отстранили от должностей и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога — более 168 тысяч гривен каждой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НАБУ заявили о задержании руководителя Кировоградской ОГА — речь шла о вымогательстве взятки в размере 1,8 млн гривен.

310

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП в Броварах 10 августа 2020

В Броварах под Киевом автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие: эксклюзивные фото с места трагедии

Путин

Лукашенко отказался говорить с Путиным: в Москве сообщили сенсацию

Забастовка на БМЗ в Беларуси

В Беларуси начинают бастовать работники заводов

Сергей Семенов и Аита Гаспарин

Знаменитый украинский биатлонист Семенов женится на швейцарке: фото звездной пары

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер