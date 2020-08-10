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Происшествия

В Броварах под Киевом автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие: эксклюзивные фото с места трагедии

13:09 10 августа 2020
ДТП в Броварах 10 августа 2020

В понедельник, 10 августа, по Киевом возле Броваров произошло трагическое ДТП. На Окружной дороге, где идет ремонт, пересеклись пути грузового Mercedes и старенького служебного автобуса ПАЗ. (Ранее под Житомиром фура влетела в маршрутку с пассажирами.)

Предварительно известно, что эти транспортные средства двигались друг за другом. Вдруг идущий впереди автобус начал смещаться влево. Маневр оказался неожиданным для едущего сзади водителя Mercedes. Грузовик зацепил заднюю часть ПАЗа, а затем последовал сильный удар в область кабины автобуса. Он оказался на обочине. Прибывшие медики констатировали смерть водителя.

Причина маневра уточняется, как и остальные обстоятельства ДТП и вина его участников. Одна из версий: водителю автобуса стало плохо…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Ивано-Франковской области. В рожнятовском районе в аварии погибли три человека, среди пострадавших маленький ребенок.

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